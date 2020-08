Viitorul Constanta a suferit o infrangere umilitoare pe propriul teren, scor 0-3, in fata celor de la Sepsi. Oaspetii au marcat toate golurile in prima repriza. Carnat, o dubla, si Stefanescu au marcat golurile pentru victoria echipei din Sfantu Gheorghe. La finalul meciului, Gheorghe Hagi a fost extrem de critic la adresa jucatorilor sai. Antrenorul […] The post Gheorghe Hagi a facut praf pe toata lumea dupa umilinta cu Sepsi: „Nu ne-am odihnit destul 3 luni?” appeared first on IMPACT .