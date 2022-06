Stiri pe aceeasi tema

- Pitești: Informare cu privire la plata facturilor de energie termica și la instrainarea locuințelor din condominii Termo Calor Confort S.A. aduce la cunoștința utilizatorilor ca asociatiile de proprietari, precum si proprietarii apartamentelor din condominiile respective, au obligatia respectarii prevederilor…

- Consiliul local al municipiului Constanta se reuneste in sedinta extraordinara, vineri, 20 mai 2022, ora 10:00 Sedinta se va desfasura prin mijloace electronice, printr o platforma online de videoconferinta Consilierii locali municipali sunt chemati sa aprobe rectificarea bugetului local pe anul 2022…

- Institutiile de invatamant vor primi alocatii suplimentare din partea Guvernului pentru plata facturilor la gaz si energie electrica. Un anunt a fost facut de catre premierului Natalia Gavrilita.

- Sarah Dumitrescu Prodan, fiica in varsta de 22 de ani a Anamariei Prodan și a lui Tiberiu Dumitrescu, a vorbit intr-un interviu pentru XNS despre familia ei. Tanara, care locuiește in America, l-a dat de gol pe Bebeto, fratele mai mic, ca are iubita la 13 ani. Deși sta mai mult in America, acolo unde…

- Alexandra Ungureanu a vorbit din nou despre cum a reușit sa scape de acnee. Desigur ca multe dintre fanele ei au fost curioase despre pașii pe care i-a facut in tot acest timp și despre ritualul pe care il are acum pentru ten. Solista a marturisit ca a auzit multe pareri de la mulți medici, […] The…

- In vederea derularii in bune condiții a relatiilor contractuale existente, Termo Calor Confort S.A. solicita utilizatorilor/consumatorilor sa intreprinda de urgenta toate demersurile necesare in vederea efectuarii plații integrale a sumelor datorate. Plata facturilor de energie termica se poate efectua…

- Un furnizor de energie electrica a gasit o metoda inedita de a ieși din impasul financiar provocat de plafonarea prețurilor. Acesta a inceput sa ceara bani in avans de la clienți. Societatea a trimis notificari prin care cere ca facturile la energie sa fie platite cu o luna inainte, in funcție de cantitațile…