Stiri pe aceeasi tema

- In perioada sarbatorilor de iarna, piețele agroalimentare din municipiul Brașov vor avea un program special, au anunțat reprezentanții municpalitații. Astfel, piețele agroalimentare vor inchise doar in 25 decembrie și 1 ianuarie, cu excepția Pieței de Miercuri care va fi inchisa pe perioada sarbatorilor.…

- Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor (ANPC) anunta ca inca o notificare a Romaniei, in ceea ce priveste alertele de masti neconforme de pe piata, a fost validata de Sistemul de alerta rapida pentru produse nealimentare al Uniunii Europene – RAPEX, conform unui comunicat de presa. In…

- Ieri, 14 decembrie, s-a stins din viața Valentin Reabțov, consultant principal in Direcția pentru lucrarile plenului Parlamentului a Direcției generale documentare parlamentara a Secretariatului Parlamentului. In context, Secretariatul Parlamentului Republicii Moldova a venit cu un mesaj de condoleanțe.…

- Mii de turiști s-au aflat la finalul saptamanii trecute in stațiunea montana Ranca, din județul Gorj. Aproximativ 5.000 de turiști s-au aflat in fiecare zi din week-end in zona montana și s-au bucurat de zapada și de manifestarile organizate in aer liber la cota 1.650 de metri. In zona turistica sunt…

- Intr-o ședința de Consiliu Local de indata, programata in aceasta dimineața, viceprimarul Brașovului, Flavia Boghiu, a anunțat ca, la Brașov, se va organiza Targ de Craciun in Piața Sfatului. Totul cu respectarea unor reguli stricte. Daca masurile nu vor fi aplicate conform protocolului stabilit, atunci…

- Directia in care a mers Brasovul in ultimii ani, sub conducerea liberalului George Scripcaru, din punctul de vedere al eficientizarii administratiei publice cu ajutorul noilor tehnologii, este una corecta, dar viteza ar trebui sa fi alta, a declarat la conferinta „From City to Smart City”, primarul…

- In 2012 opinia publica brasoveana era scandalizata de faptul ca un banner electoral imens trona pe Casa Sfatului (a se vedea fotografia alaturata). Dupa acest moment, afisajul electoral a disparut de la „kilometrul zero” al turismului brasovean. Pana acum… Pana zilele trecute. Dupa amiaza am trecut…

- Neozeelandezul Scott Dixon a cucerit al saselea sau titlu in campionatul automobilistic nord-american Indy Car. Pilotul echipei Chip Ganassi s-a clasat pe locul trei la Marele Premiu de la Saint Petersburg, statul Florida, aceasta fiind ultima etapa a sezonului.