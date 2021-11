Stiri pe aceeasi tema

- Gheorghe Gheorghiu și Gabriela Bancescu s-au casatorit duminica, 14 noiembrie, in Statele Unite ale Americii. Evenimentul a ieșit așa cum și-au dorit, iar apropiații le-au fost alaturi in ziua cea mare. Maria Dragomiroiu și Bebe Mihu le-au fost nași, ei fiind și cei care au facut primele dezvaluiri…

