- Dupa ce anul trecut primarul Allen Coliban a decis ca doar in trei cartiere, unde a obținut scor electoral bun, merita sa fie organizate focuri de artificii, in perioada sarbatorilor de iarna, in acest sezon Brașovul va fi impodobit și in cartiere, lucru cerut de reprezentanții PSD de cațiva ani. Astfel,…

- Joi, la orele 17.00, la Muzeul Civilizației Urbane a Brașovului din Piața Sfatului nr. 15, brașovenii sunt invitați sa afle, intr-un cadru destins, despre tainele fabricarii și purtarii palariei de la artistul plastic și designerul Kristina Dragomir, doctor in arte vizuale.Talentul i-a adus o reputație…

- O carte de rugaciuni ebraice, tiparita in urma cu 700 de ani intr-o regiune care face parte in prezent din landul german Bavaria, a fost vinduta cu 8,3 milioane de dolari la o licitatie organizata la New York, informeaza DPA. Cartea de rugaciuni ilustrata, cunoscuta sub numele de "machzor", a stabilit…

- Meghan Markle și Prințul Harry sunt cazați in aceasta perioada la hotelul preferat al Prințesei Diana din New York, conform presei straine, Hotelul Carlyle din Manhattan. Iata cat platesc Ducii de Sussex pe o noapte de cazare.

- Astazi este ziua de naștere a partenerei lui Ilie Nastase. Ce cadou iși dorește nespus Ioana de la barbatul care i-a jurat credința? Fanii cuplului se așteptau la ceva deosebit de ziua ei. Ce cadou vrea Ioana de la Ilie Nastase de ziua sa de naștere? Ioana Nastase este sarbatorita zilei. Partenera celebrului…

- Emma Raducanu (18 ani, 23 WTA) și alte vedete din sportul mondial au avut apariții spectaculoase la Met Gala. Proaspata campioana de la US Open, finalista Leylah Fernandez și alte vedete internaționale au fost prezente noaptea trecuta la Met Gala, unul dintre cele mai importante evenimente mondene din…

- Cand David Whitcomb a cumparat un imobil in Geneva, New York, nu știa ca acesta ascunde aproximativ 1.000 de obiecte vechi, care ar putea valora mult mai mult decat suma platita pe proprietate.