- Festival DISKOteka, festivalul pionier al conceptului retro music in Romania, reactiveaza distracția muzicala „ca pe vremuri”, de aceasta data in Iași, intre 9 -10 septembrie 2023.Cea mai mare discoteca in aer liber din Europa va avea loc in inima Iașiului. SNAP!, ICE MC, Fun Factory, Kaoma, East 17,…

- Deocamdata milionara doar in vizualizari pe YouTube, Iuliana Beregoi, puștoaica preferara de zeci de mii de internauți romani, și-a fixat un target naucitor. Domnișoara iși dorește ca, pana la 20 de ani, adica in vara anului viitor, sa aiba in conturi primul milion de euro. Pentru acest deziderat alearga…

- In perioada 18-20 august, Ramnicu Valcea va fi luat cu asalt de cei mai tari artiști! S-a anunțat tot line-up-ul evenimentului! Dupa ce a facut mega show la “Ziua lui Ștefan”, spectacol organizat pe 9 iunie la Arenele Romane, Connect-R a fost anunțat la cea de-a doua ediție We Love Music Festival care…

- Inca o surpriza pe scena WeLoveMusic Festival de la Platoul Feteni, Ramnicu Valcea, la WeLoveMusic Festival. Dupa ce anul trecut au sarbatorit majoratul, anul acesta Kamara și Andrei Ștefanescu iși serbeaza cei 19 ani de trupa Alb Negru in mijlocul festivalului. Line-up-ul festivalului de la Ramnicu…

- Cea de-a doua ediție WeLoveMusic Festival, ce se desfasoara in perioada 18-20 august 2023, aduce, pe platoul Fețeni din Ramnicu Valcea, o seie de vedete. Vor face spectacol legendarii Fayde, East 17, Fun Factory, La Bouche, Snap!, Mr. President, Milli Vanilli, Nick NND, MC Dylma & DJ Pappa M., Cappella,…