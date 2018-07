Stiri pe aceeasi tema

- Madalina, fosta iubita a lui Kamara, este gravida. Focoasa bruneta a povestit intr-un platou de televiziune ca, dupa primele simptome de sarcina, a mers la o farmacie ca sa iși ia un test, iar la scurt timp dupa acele momente, ea a aflat ca rezultatul e pozitiv. Fosta iubita a lui Kamara, insarcinata…

- Un barbat din Vaslui, declarat mort de judecatori, desi e viu, a obținut, marți, o sentința prin care instanța a admite faptul ca este in viața. Omul a fost mult timp plecat la munca in strainatate si nu a tinut legatura cu familia, transmite corespondentul Mediafax.Constantin Reliu, in varsta…

- Disputa dintre pictorița Mariana Calfa și cantarețul Gheorghe Gheorghiu s-a mutat la tribunal. CANCAN.RO, SITE-UL NR.1 DIN ROMANIA, a aflat detalii exclusive din conflictul in care este implicat celebrul cantareț. La ultima ședința de judecata, femeia care, timp de 11 ani, a fost iubita artistului,…

- Scandalul pe numele parintelui Arsenie Boca s-a mutat la Tribunalul Bucuresti. Episcopia Devei si Hunedoarei cere judecatorilor permisiunea de a comercializa icoanele, cruciulitele si alte obiecte de cult cu chipul parintelui și cu numele acestuia. (Promotiile zilei la monitoare) Instanța a decis…

- Au divorțat, dar pana la urma s-au impacat. (Promotiile zilei la monitoare) Maria Capalnaș a renunțat la procesul cu Costin Bacneanu, cunoscut drept ”Bossul termopanelor”, prin care solicita modificarea acordului parental stabilit in prima instanța. CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania, va prezinta,…

- E oficial! Ionel Danciulescu și-a asumat relația cu Andreea Bododel, fosta soție a lui Tibi Balan. Directorul general al lui Dinamo a urcat pe o rețea de socializare un selfie, care a fost insoțit de un mesaj emoționant. Focoasa bruneta s-a iubit și cu Liviu Varciu in trecut. (Promotiile zilei la monitoare)…

- Va mai amintiți de Iulian Constandachi, galateanul care, in urma cu noua ani, a luat potul de 11 milioane de euro la loto? (Promotiile zilei la monitoare) Ultima data cand am stat de vorba cu fericitul milionar ne marturisea ca exista o femeie in viața lui, dar nu a vrut sa ne ofere mai multe […] The…

- De curand Lino Golden și fosta iubita, Lorena Vișan, și-au spus: „Adio!” și fiecare a mers pe alt drum in viața. (Afla aici cum poți caștiga și tu de acasa chiar și 10.000 de euro lunar). „Fiul adoptiv” al lui Alex Velea și-a refacut repede viața amoroasa, iar acum se iubește cu fosta partenera a […]…