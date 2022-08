Stiri pe aceeasi tema

- Primul ministru Nicolae Ciuca a participat astazi dimineața la punerea in funcțiune de gazoductului Pojorata-Vatra Dornei care va alimenta orașul stațiune, investiție de 17 milioane de lei realizata de Transgaz. Alaturi de el s-au aflat președintele Consiliului Județean, Gheorghe Flutur, directorul…

- Presedintele Consiliului Judetean, Gheorghe Flutur a declarat joi, ca a avut o prezentare cu ministrul Turismului, Daniel Cadariu, despre strategia de dezvoltare a turismului si isi doreste sa vina omul cu tichet de vacanta, sa introduca trenul turistic Suceava-Vatra Dornei si sa se diversifice turismul…

- Femeile antreprenoare pot aplica pentru finanțari , anunța ministrul Cadariu. Beneficiarele pot obtine maxim 200.000 lei/societate. Ministrul Cadariu a prezentat marți Programul national multianual pentru dezvoltarea culturii antreprenoriale in randul femeilor. Ministerul Antreprenoriatului si Turismului…

- In așteptarea Praznicului Adormirii Maicii Domnului, voluntarii Asociației Tinerilor Ortodocși Suceveni (ATOS) s-au implicat astazi, 9 august 2022, in programul de marcare a celei mai recente rute de pelerinaj din Romania, traseul „Via Mariae”. Proiectul, implementat in Bucovina de catre Consiliul Județean…

- Controversatul președinte al Autoritații Naționale pentru Protecție Consumatorului (ANPC), Horia Constantinescu este aproape demis ca urmare a declarațiilor aberante și a controalelor abuzive, mai ales in zona turismului. ”Suntem invitați la parastasul turismului romanesc” Ultima declarație a lui Horia…

- Guvernul Romaniei a alocat comunei Barla, prin programul național Anghel Saligny, ????????.????????????.???????????? ???????? ???????????? pentru extinderea rețelei de canalizare menajera in satele Șelareasca, Ciocești, Mandra, Malu, Barla și Mozacenii-Vale. “In comuna Barla avem mai multe proiecte…

- Lansarea sesiunii de inscrieri la programul Start-Up Nation 2022, programata pentru data de 19 iulie, ora 10.00, nu este afectata in niciun fel de sesizarea Curții Constituționale asupra Legii de aprobare a ordonanței de urgența 10/2022, care face referire și la SUN, a dat asigurari, marți, ministrul…

- Ministerul Antreprenoriatului si Turismului va lansa pe 19 iulie, la ora 10:00, a treia editie a programului Start-Up Nation privind dezvoltarea abilitatilor antreprenoriale in randul tinerilor si facilitarea accesului acestora la finantare, a anuntat, marti, ministrul de resort, Daniel Cadariu, intr-o…