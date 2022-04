Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele interimar al PNL, Gheorghe Flutur, i-a reproșat duminica, la Antena 3, fostul lider al formațiunii, Florin Cițu, ca a inceput sa discute despre remanieri fara sa consulte premierul sau liderii centrali. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Guvernul cauta noi soluții pentru problema scumpirii fara precendent a carburanților. Un set de masuri de sprijin pentru populație și companii va fi anunțat in foarte scurt timp, da asigurari ministrul de Finanțe.

- Lidia Fecioru a explicat cum atragi norocul in viața ta. Sunt doua metode simple prin care poți sa scapi de ghinion. Bioenergoterapeutul a dezvaluit la emisiunea Adevaruri ascunse, de la Antena 3, metodele inedite care reușesc sa deschida poarta catre o viața plina de belșug și prosperitate. Lidia Fecioru…

- Italia iese din starea de urgența de la sfarșitul lunii martie. Masca ramane obligatorie in spațiile inchise, inclusiv in școli, pana pe 30 aprilie. Obligativitatea de vaccinare se menține pana la sfarșitul anului doar pentru personalul medical. Consiliul de Miniștri din Italia a aprobat, joi, in unanimitate,…

- Liderul PSD, Marcel Ciolacu, a afirmat duminica, la Antena 3, ca el și liderul PNL, Florin Cițu, au concepții diferite „despre lume și viața” și i-a transmis acestuia ca ieșirea PSD de la guvernare ar duce la alegeri anticipate. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Ministrul Finanțelor, Adrian Caciu, spune ca Guvernul lucreaza la „un mix de masuri” pentru a contracara prețurile mari la energie. El spune ca deciziile vor fi luate saptamana viitoare. „Eu cred ca vor fi luate deciziile saptamana viitoare. Suntem inca in discuție la nivel de guvern. Este un mix de…

- Mancarea costa tot mai mult in SUA, combustibilul la fel, iar aceste cresteri de preturi au dus si la scumpirea serviciilor. Facturile la energie electrica si la gaz sunt cu pana la 50% mai mari decat in 2020.

- Cele mai frumoase momente din viața unui om este perioada copilariei. De aceasta perioada cu toții vrem sa ne-amintim doar lucruri frumoase care ne dau sentimente de emoții intense, de bucurie. Crunt este cand afli ca un copil de numai patru ani și doua luni este diagnosticat cu LEUCEMIE ACUTA…