- Liga Alesilor Locali ai PNL susține hotarat Programul National de Investitii (PNI) "Anghel Saligny" și demersurile premierului Florin Cițu ca demersuri pragmatice care țin cont de realitați, susține președintele Ligii Alesilor Locali PNL, Gheorghe Flutur. „Doar 43% din localitați au rețele…

- Liderul grupului USR PLUS din Camera Deputatilor, Ionut Mosteanu, a facut un apel la prim-ministrul Florin Citu sa nu adopte in cadrul sedintei de guvern de miercuri seara proiectul privind Programul National de Investitii "Anghel Saligny". "Fac un apel la premierul Citu sa nu arunce tara in criza printr-o…

- In numai 9 luni de mandat la Palatul Victoria, Florin Cițu a reușit performanța de a genera doua crize in coaliția care il susține, dupa confruntari cu USR-PLUS. In prima zi a toamnei, USR-PLUS la numit ”hoț” și ”mincinos”, dupa ce premierul a incercat sa treaca prin ședința de guvern Programul Național…

- Presedintele USR PLUS Bucuresti, Vlad Voiculescu, sustine ca PNDL 1 si 2 au fost "o hotie" si ca Programul National de Investitii "Anghel Saligny" va reprezenta "o alta hotie". Intr-o postare pe Facebook, fostul ministru al Sanatatii ii reproseaza premierului Florin Citu ca doreste aprobarea ordonantei…

- Programul National de Investitii (PNI) "Anghel Saligny" va finanta doar partea de infrastructura tehnico-edilitara, respectiv lucrari de drumuri, apa, canalizare si gaze, a declarat luni, la Focsani, Mircea Abrudean, secretar general adjunct al Guvernului Romaniei, arata Agerpres. "PNI va…

- Președintele PNL Suceava, Gheorghe Flutur, a declarat la Comitetul Director Județean al PNL Bacau, unde a fost prezentata moțiunea „Romania liberala” a premierului Florin Cițu, ca actuala creștere economica realizata de guvernul condus de acesta se va regasi in investiții in drumuri, apa, canalizare…

- Vicepremierul Dan Barna afirma ca formatiunea politica pe care o reprezinta nu se opune dezvoltarii Romaniei, insa sustine ca cei de la USR PLUS vor fi "foarte fermi" in a crea un mecanism prin care sa se asigure ca un plan national de investitii va genera dezvoltarea comunitatilor locale, nu doar…

- Cițu inlocuiește PNDL cu programul de investiții “Anghel Saligny”. Promite bani pentru dezvoltarea localitaților. Guvernul a dezbatut, miercuri, in prima lectura, Programul national de investitii “Anghel Saligny”, care va avea un buget de 50 de miliarde de lei si se va intinde pe cel putin 6 ani, a…