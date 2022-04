Gheorghe Flutur, președintele interimar al PNL, a declarat duminica, pentru B1 TV, ca la congresul din 10 aprilie va fi ales doar președintele partidului, deci nu vor fi supuse la vot și celelalte funcții din conducere. In acest proces nu vor fi implicați cei din ALDE, recent intrați in partid. Despre fuziunea cu ALDE se va discuta dupa congres. Dar și despre fuziunea cu PMP, a precizat europarlamentarul Gheorghe Falca, vicepreședinte PNL. Gheorghe Flutur a spus intai ca miercuri, ora 18.00, e termenul de depunere a moțiunilor de candidatura in partid, iar vineri, ora 22.00, e termenul de dezbatere.…