Președintele PNL Suceava și al Consiliului Județean, Gheorghe Flutur, ar urma sa fie unul din cei patru prim-vicepreședinți ai partidului la nivel național, daca alegerile interne vor fi ciștigate de premierul Florin Cițu. Varianta cu Gheorghe Flutur prim-vicepreședinte a fost avansata de surse politice pentru agenția News.ro, in baza discuțiilor purtate in tabara prim-ministrului. La […]