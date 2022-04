Liberalii intruniți, duminica, in ședinta Biroului Politic Național, la Palatul Parlamentului, și apoi in Consiliul National au decis ca Gheorghe Flutur va conduce interimar partidul, pana la data congresului, unde vor avea noi alegeri. Totul se intampla dupa ce, pe fondul tensiunilor din partid, sambata, Florin Cițu și-a depus demisia din fincția de președinte al partidului, pe care o deținea din 25 septembrie 2021, gest replicat și de unul dintre oamenii cei mai apropiați ai fostului premier, Dan Vilceanu, din funcția de secretar general al partidului. Noul presedinte interimar, in functie pana…