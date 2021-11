Stiri pe aceeasi tema

- Gheorghe Flutur, reprezentantul PNL la negocierile cu PSD, susține ca cele doua partide au unele puncte de vedere diferite. Cele mai multe neințelegeri sunt pe domeniul fiscal-economic, spune Flutur. Echipele PNL și PSD al lucrat inca de dimineața „la punerea de acord a celor trei programe de guvernare”,…

- Intrunirea oficiala dintre PNL, PSD si UDMR are loc la Palatul Parlamentului. Delegatia PNL este condusa de Florin Citu, insotit de Lucian Bode, Gheorghe Flutur, Dan Vilceanu, Iulian Dumitrescu si Rares Bogdan, iar cea a PSD il are in frunte pe Marcel Ciolacu, alaturi de Gabriela Firea, Vasile Dincu,…

- Echipele de negociere ale PSD și PNL se vor intalni, astazi, iar discuțiile se anunța extrem de tensionate. Liberalii au anunțat public ca iși doresc premierul, iar in culise se știe ca Nicolae Ciuca are sprijinul lui Klaus Iohannis. In aceste condiții, PSD va solicita jumatate din guvern,…

- Dincolo de negocierile și declarațiile oficiale, în PNL și PSD se da o lupta surda pentru puterea, influența și funcțiile din Guvern. Toate taberele din interiorul celor doua partide încearca sa se poziționeze cât mai bine pentru a avea acces la formarea viitorului Guvern. În…

- Presedintele PNL, Florn Citu, a declarat in urma discutiilor cu PSD privind negocierile pentru formarea unui nou Guvern, ca ”a fost o prima discutie buna in care s-au discutat proiecte, obiective”. Potrivit prtemierului interimar, s-au gasit ”multe lucruri” care unesc cele doua partide, iar ]n privin'a…

- Conducerea PNL a votat, marți seara, in ședința BPN de la Parlament, cu doar doua abțineri, pentru a „flexibiliza” mandatul negocierilor astfel incat liberalii sa accepte intrarea USR sau PSD la guvernare. Florin Cițu a anunțat, dupa ședința PNL, ca PNL a luat decizia de a flexibiliza mandatul de negociere…

- Prima runda de negocieri intre PSD și PNL, pentru susținerea unui guvern minoritar condus de Nicolae Ciuca, s-au incheiat fara nici un rezultat. Echipele de negociere ale PNL și PSD nu au reușit sa ajunga la o ințelegere in cadrul primei intalniri, de la Vila Lac. Cele doua parți nu au reușit sa se…