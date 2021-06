Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul de stat in Ministerul Sanatatii, Andrei Baciu, a efectuat, vineri o vizita de lucru in judetul Suceava. Andrei Baciu si presedintele Consiliului Judetean Suceava, Gheorghe Flutur au fost prezenti in municipiul Radauti, acolo unde dupa o discutie la sediul primariei cu primarul Bogdan Loghin…

- Șeful adminsitrației județene, Gheorghe Flutur, a declart, astazi, ca a discutat cu secretarul de stat din Ministerul Sanatații, Andrei Baciu, despre proiectele de modernizare a Spitalului Municipal din Radauți. Gheorghe Flutur și Andrei Baciu au avut o intalnire, la Primaria Radauți, cu edilul acestui…

- Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, a avut o intalnire cu ambasadorul Franței in Romania, Excelența SA Laurence Auer. Dupa intalnire, Gheorghe Flutur a spus ca a discutat cu ambasadorul Franței despre oportunitați de colaborare in domeniile cultural, invațamant și sanatate. „Am…

- Barbatul de 66 de ani a apelat la DSP, la medicul de familie, la Ministerul Sanatații și la STS. Secretarul de stat Andrei Baciu i-a raspuns la mesaj și i-a spus ca-l ajuta, afirma omul. Intre timp, brașoveanul a ratat vacanța din Grecia.In februarie, unui roman din Gorj i s-a administrat la rapel vaccinul…

- Secretarul de stat Andrei Baciu de la Ministerul Sanatatii a declarat marti ca Spitalul Fundeni "nu se va transforma in urmatoarele zile" in unitate care va trata pacienti cu COVID."Cu privire la Spitalul Fundeni, nu se va transforma in urmatoarele zile in spital care va trata pacienti COVID, pentru…

- Secretarul de stat Andrei Baciu conduce in acest moment, de facto, ministerul Sanatații, dupa ce ministrul interimar Florin Cițu i-a delegat atribuțiile.Baciu a și condus de altfel ședința cu șefii DSP și le-a transmis acestora ca trebuie sa mai faca un efort, timp de 2-3 saptamani, cat mai ține perioada…

- Credincioșii vor putea merge la biserica de Paște, iar restricția de circulație ar putea fi ridicata in nopțile de Paște catolic și ortodox, au declarat surse oficiale pentru Ziarul Libertatea. De asemenea, Patriarhia Romana a transmis ca elementele concrete referitoare la organizarea și desfașurarea…