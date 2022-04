Stiri pe aceeasi tema

- Gheorghe Flutur a fost ales presedinte interimar al PNL pana la Congresul din 10 aprilie, in cadrul Consiliul National al liberalilor, reunit duminica, au declarat surse din partid.Lucian Bode a fost votat secretar general al partidului, cu o singura abtinere.Congresul PNL va fi organizat duminica viitoare…

- Florin Cițu a convocat Biroul Executiv al formațiunii politice pentru sambata la ora 12:00. Ședința va avea loc cu prezența fizica, dar liderii au anunțat ca nu se vor prezenta, deoarece Biroul Executiv s-a desfașurat vineri, la cererea lor, cand s-a decis in unanimitate convocarea Consiliului Național…

- Președintele PNL Florin Cițu a revenit, marți, cu precizari privind evaluarea miniștrilor in Coaliție, precizand ca nu a vorbit nicio secunda despre remanieri, ci doar despre o evaluare a activitații acestora. Raspunzand intrebarilor jurnaliștilor despre avansul pe care premierul Nicolae Ciuca il are…

- Consiliul National pentru Studierea Arhivelor Securitatii anunta reluarea procedurilor de declasificare si transfer al dosarelor create de fosta Securitate. In perioada urmatoare vor fi arhivate inclusiv documente de la SRI. CNSAS a transmis ca a reluat procedurile de declasificare si transfer al dosarelor…

- Trei federații din Invațamant ii cer premierului Nicolae Ciuca sa-și respecte promisiunile facute in urma cu doua saptamani, la discuțiile pe care le-a avut cu reprezentanții sindicatelor. Mai exact, s-a stabilit un Acord de susținere a invațamantului romanesc, care trebuia semnat zilele aceastea, insa…

- Președintele Klaus Iohannis considera corecta decizia premierului Nicolae Ciuca de a solicita Comisiei de Etica a UNAp – Instituția Organizatoare de Studii de Doctorat sa-i analizeze lucrarea sa, dupa ce a fost acuzat ca și-ar fi plagiat o parte din teza. „Președintele Klaus Iohannis iși menține poziția…

- Fostul premier Mhai Tudose, europarlamentar PSD, a declarat, marți seara, intr-o intervenție telefonica la Romania TV, ca noile masuri anunțate de premierul Nicolae Ciuca, precum scaderea TVA la energie și cele de sprijinire a IMM-urilor, sunt benefice, dar ar fi trebuit sa fie adoptate de fostul guvern…

- Prim-ministrul Nicolae Ciuca i-a bagat in ședința, luni seara, pe responsabilii de pandemie. Printre masurile discutate pentru a fi luate in perioada urmatoare, se numara cea a obligativitații purtarii maștii medicale in aer liber, indiferent de incidența in localitate. Pe de alta parte, copiii ar putea…