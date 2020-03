Presedintele Consiliului Judetean Suceava, Gheorghe Flutur, anunta ca a fost diagnosticat pozitiv cu COVID-19 si a fost internat marti seara la Spitalul Judetean de Urgenta din Suceava. "Am incredere in medicii si intregul personal de aici. Ma leaga de acest spital multe lucruri bune, investitii importante facute an de an. Astazi ma incearca un sentiment de adanca tristete ca foarte multi suceveni, din care, din pacate, si un numar mare de cadre medicale, sunt afectati de coronavirus. Sunt alaturi de ei si le urez tuturor insanatosire grabnica. Catre toti compatriotii ma adresez cu rugamintea…