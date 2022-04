Gheorghe Flutur va fi președinte interimar al PNL, dupa ce, duminica, a fost votat in unanimitate in Ședința Biroului Politic Național al Partidului Național Liberal. Decizia vine dupa ce Florin Cițu și-a anunțat, sambata, demisia, dupa șase luni de mandat. Inca de sambata se anunța pe surse ca Flutur va fi interimar. „Sedinta care a tinut cont de evenimentul de ieri, demisia domnului Florin Citu si conform statutului PNL, atributiunile trebuie luate de un prim-vicepresedinte. Astazi colegii m-au desemnat pe mine sa preiau atributiunile interimar pana la Congres. A fost un vot in unanimitate.…