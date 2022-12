Stiri pe aceeasi tema

- Comisia Europeana a aprobat, marti, o schema in valoare de aproximativ 75 de milioane de euro notificata de Romania si destinata despagubirii producatorilor agricoli pentru pagubele suferite de pe urma secetei severe din 2021 si 2022, informeaza un comunicat de presa al Executivului comunitar. Masura,…

