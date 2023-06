Stiri pe aceeasi tema

- Intervenția președintelui Klaus Iohannis in greva generala a profesorilor a fost decisiva, declara la RFI vicepreședintele PNL Gheorghe Falca. In opinia sa, Guvernul le-a oferit profesorilor maxim ce putea oferi.„Invațamantul are in acest moment perspective, pentru ca niciodata in Romania n-am avut…

- Profesorii nu se gandesc la elevii care trebuie sa dea bacalaureatul și evaluarea naționala, ei iși continua greva. In timp ce peste 300.000 de elevi ar trebui teoretic sa se pregateasca acum pentru examenele naționale de final de an – evaluarea naționala și Bacalaureat, greva generala din educație…

- Rotația pe scaunul primului-ministru al Romaniei este mult mai mult decat prezumtiva deresponsabilizare. Fara aceasta mizerie politica președintele Klaus Iohannis ar fi fost supus unor proceduri constituționale sub presiunea societații. Cel care a constatat starea de fapt a ”statului eșuat” a facut…

- Guvernul va adopta, joi, prin ordonanta de urgenta, cresterea salariilor prevazute in legea 153/2017 cu 1.000 lei brut lunar (645 lei net), care reprezinta pentru personalul didactic un avans din cresterea pe viitoarea grila, care se va regasi in viitoarea lege de salarizare, care va fi aplicabila…

- Sindicalistii din Educatie cer interventia presedintelui Klaus Iohannis in situatia creata de greva profesorilor. Cele trei federatii sindicale din invatamant ii cer presedintelui Iohannis sa le primeasca la discutii maine, la ora 15:30, in ziua in care este anuntat un miting masiv al profesorilor care…

- Dupa o noua runda de negocieri, de data aceasta cu ministrul Muncii și cel al Educației, sindicaliștii din Educație anunța sec: nu exista niciun motiv sa se renunțe la greva sau la amplul protest de marți. Dascalii cer in continuare majorari salariale pe care Guvernul nu pare ca ar vrea sa le accepte.…

- Vicepremierul Sorin Grindeanu a reamintit, intr-o prima reacție dinspre PSD la declarațiile președintelui Klaus Iohannis privind o posibila amanare a rotativei guvernamentale pana dupa incheierea grevei profesorilor, ca aceasta a fost poziția social-democraților inca de la

- Klaus Iohannis susține ca sindicaliștii din invațamant au dreptate atunci cand cer salarii mai mari. „Solicitarile dascalilor pentru mariri salariale, dupa parearea mea, sunt indreptatite. O sa insist si eu la Ministerul Muncii sa se lucreze un pic mai repede pe noul proiect de lege a salarizarii”,…