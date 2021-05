Stiri pe aceeasi tema

- „Daca ești suficient de multa vreme o incompetenta și impostoare, te vei transforma automat intr-o valoare – iata o axioma din gandirea BNR”, comenteaza gazetarul Cristian Tudor Popescu numirea fostului premier Viorica Dancila drept consilier de strategie al BNR, intr-un editorial pentru Republica .…

- ARAD. Președintele PNL Arad, europarlamentarul Gheorghe Falca, a transmis un comunicat de presa prin care critica dur decizia BNR de a o incadra pe postul de consilier pe fostul premier Viorica Dancila.

- ”In doi ani cat a fost prim-ministru, Viorica Dancila ne-a indepartat de aderarea la zona euro, in loc sa ne apropie. Nu a facut progrese pe niciunul dintre cele 5 criterii pe care Romania trebuia sa le indeplineasca pentru aderarea la zona euro”, a scris, marti, pe Facebook, eurodeputatul Siegfried…

- Viorica Dancila cunoaște politicieni din mai multe curente europene, oameni cu care a stat la masa, cu care a baut cafea, a explicat marți Adrian Vasilescu, consilier de strategii al guvernatorului BNR, angajarea fostului premier pe post de consultant. „Dna Dancila nu va fi consilier al guvernatorului…

- Viorica Dancila va lucra in cadrul Biroului Economie Verde la Banca Naționala, birou in cadrul unui departament care se va ocupa de trecerea la moneda euro, a anunțat marți Adrian Vasilescu, consilierul guvernatorului Mugur Isarescu. Criteriul de selectare a Vioricai Dancila, dar și a lui Ioan Mircea…

- Șeful delegației EPP Romania din Parlamentul European, Rareș Bogdan, anunța un vot crucial ce va avea loc miercuri, in deliberativul UE, legat de forma certificatului UE Covid-19. Rares Bogdan explica cum vor putea cetatenii europeni sa circule fara certificat de vaccinare. Sunt 3 optiuni Rares Bogdan…

- Comisia Europeana va evalua Romania pe procedura de deficit excesiv in aprilie si la inceputul lui mai si trebuie sa fie evaluata pozitiv, nu are voie sa nu performeze in aceasta privinta, a declarat, luni seara, ministrul Finantelor, Alexandru Nazare, potrivit Agerpres. „Am vesti bune. Nu este o chestiune…

- "Am vesti bune. Nu este o chestiune care sa tina neaparat de evaluarile pe care sa le facem noi la Finante, cat sunt date care apar in rapoarte publice. De exemplu, raportul Bancii Mondiale recent publicat arata o ajustare a cresterii economice prognozate de la 3,5% la 4,3%. Practic, Banca Mondiala…