- „Cine seamana vant culege furtuna.Am vazut o decizie ca daca USR PLUS voteaza moțiunea nu va mai fi partener de guvernare. O prostie mai mare nu putea sa existe.Aveam o coaliție care asigura o majoritate confortabila care daca era stabila nu ajungeam in situație de criza. O criza declanșata de Cițu…

- Europarlamentarul USR PLUS (Renew Europe) Nicu Ștefanuța este raportorul grupului Renew Europe pentru bugetul Uniunii Europene pe anul 2022. In aceasta calitate, eurodeputatul a negociat creșteri bugetare pentru prioritați importante cum ar fi sanatatea, schimbarile climatice, digitalizarea și cercetarea.…

- Purtatorul de cuvant al USR PLUS Ionut Mosteanu a anuntat ca partidul va lua marti o decizie daca va vota sau nu motiunea de cenzura depusa de PSD impotriva Guvernului Citu. In opinia liderului deputatilor USR PLUS, trebuie votata prima motiune care ajunge la votul in Parlament. „Bineinteles. Azi vom…

- Intrebat ce va face marți, ca președinte al Camerei Deputaților, in continuarea traseului legal al moțiunii de cenzura, Ludovic Orban a anunțat ca va comunica Guvernului documentul daca se va bloca acțiunea a patra oara.„Daca maine nu va fi cvorum... Eu nu pot sa blochez o moțiune de cenzura. Pentru…

- PSD a decis sa depuna motiunea de cenzura impotriva Guvernului Citu cand va avea cele 234 de voturi necesare pentru ca aceasta sa treaca, a anuntat presedintele formațiunii, Marcel Ciolacu. El precizeaza ca, in prezent, Opoziția dispune 204 voturi. „Din punctul nostru de vedere s-a ajuns prea departe.…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat duminica seara, la Romania TV, ca social-democratii vor depune o motiune de cenzura la adresa Guvernului Cițu la inceputul noii sesiuni parlamentare, mai precis dupa congresele PNL si USR PLUS care vor avea loc in septembrie. „O sa discut cu colegii mei.…

- Delegația PSD din Parlamentul European cere Guvernului Cițu sa se reconecteze urgent la agenda cetațeanului sau sa demisioneze de indata, in contextul in care Romania a lipsit de la Consiliul ministrilor de finante (ECOFIN), for care va aproba inclusiv PNRR-ul țarii noastre, premierul fiind ocupat sa…