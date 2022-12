Stiri pe aceeasi tema

Ministrul Finantelor, Adrian Caciu, sustine ca este incorect si frustrant ce s-a intamplat in aceasta saptamana in Consiliul JAI, cand Romania nu a fost primita in spatiul Schengen, precizand ca Europa trebuie sa stranga randurile si sa se gandeasca la valorile democratice si la pilonii pe care s-a…

Reprezentantii Raiffeisen Bank isi exprima surprinderea fata de votul negativ dat aderarii Romaniei la Spatiul Shengen, dar subliniaza ca nu comenteaza deciziile politice.

Senatorul PSD Alfred Laurențiu Mihai cere sancțiuni dupa refuzul Austriei de a accepta Romania in spațiul Schengen.

Fostul vicepreședinte al Parlamentului European și fost ministru al Apararii, Ioan Mircea Pașcu, intra incendiar in subiectul Schengen. Pașcu spune ca Austria ar avea mai multe de pierdut decat Romania daca ne saboteaza.

Comisia Europeana a anunțat saptamana aceasta ca nu mai va monitoriza Romania și nu va mai intocmi rapoarte despre ea pe baza Mecanismului de Cooperare și Verificare (MCV), dat fiind ca toate condițiile au fost deja satisfacute. Insa accederea in Schengen pare tot mai improbabila, relateaza Emerging…

Grupul parlamentar de prietenie cu Olanda a transmis, vineri, membrilor Parlamentului Regatului Tarilor de Jos o invitatie la dialog in vederea sustinerii Romaniei in demersul de aderare la spatiul Schengen, scrie Agerpres.

Europarlamentarul PNL Rares Bogdan afirma ca Romania nu trebuie sa accepte sa nu fie primita in spatiul Schebgen, adaugand ca rezolutia Parlamentului olandez este in contradictie cu cea a Parlamentului European. Europarlamentarul crede ca, in 8 decembrie, trebuie sa existe un vot in JAI.

Europarlamentarul PMP, Eugen Tomac, a avut un discurs furibund in plenul Parlamentului European și a spus ca Romania nu va accepta ca niște "nulitați politice" sa ne jigneasca, asta pentru a impiedica aderarea țarii noastre la spațiul Schengen.