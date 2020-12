Stiri pe aceeasi tema

- ”Am avut astazi o prima runda de consultari cu reprezentanții partidelor care se vor forma partidele parlamentare. Schimb de opinii bun. Dar astazi nu sunt intrunite condițiile pentru desemnarea unui candidat. Am primit azi cateva propuneri, insa cred ca este nevoie de cel puțin inca o runda de consultari…

- Reprezentantii PNL, USR PLUS si UDMR incep sambata negocierile pentru formarea unei coalitii de guvernare.Discutiile au inceput la ora 9,00, la Vila Lac.Liderii PNL, USR PLUS si UDMR au avut deja, joi, o intalnire cu presedintele Klaus Iohannis, pentru a discuta despre formarea viitoarei coalitii de…

- Discuțiile intre echipele de negociere ale PNL, USR PLUS și UDMR reunite sambata la Vila Lac pentru a imparți funcțiile in Guvern și la varful Parlamentului sunt blocate de cateva ore din cauza ca cei de la USR PLUS pun o condiție fara de care ei nu accepta sa se mearga mai departe: sa primeasca funcția…

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat, sambata dimineata, la inceperea negocierilor pentru formarea unui nou guvern intre formatiunea pe care o conduce, PNL si USR PLUS, ca in primul rand e "nevoie de un program de guvernare care raspunde la asteptarile societatii". Discutiile intre reprezentantii…

- Reprezentantii PNL, USR PLUS si UDMR incep sambata negocierile pentru formarea unei coalitii de guvernare. Discutiile ar urma sa inceapa la ora 9,00, la Vila Lac, transmite Agerpres. Liderii PNL, USR PLUS si UDMR au avut deja, joi, o intalnire cu presedintele Klaus Iohannis, pentru a discuta despre…

- Reprezentantii PNL, USR PLUS si UDMR incep sambata negocierile pentru formarea unei coalitii de guvernare.Discutiile ar urma sa inceapa la ora 9,00, la Vila Lac.Liderii PNL, USR PLUS si UDMR au avut deja, joi, o intalnire cu presedintele Klaus Iohannis, pentru a discuta despre formarea viitoarei coalitii…

- Alianta USR PLUS isi doreste ca negocierile pentru formarea coalitiei de guvernare sa se finalizeze cat mai repede, dar se va dezbate cat timp este necesar pentru ca mandatul reformist sa se regaseasca in mod semnificativ in programul si structura Guvernului, a declarat, joi, copresedintele Dan Barna.…

- Camera Deputatilor a respins, marti, cererea de reexaminare formulata de presedintele Klaus Iohannis cu privire la respingerea OUG 91/2019 de desfiintare a Institutului Revolutiei Romane din Decembrie 1989. OUG adoptata de Guvern ul Orban prevede desființarea Institutului condus de fostul președinte …