- La conferința amanata, in lipsa a 40 la suta dintre delegații care ar fi avut drept de vot și care au refuzat sa participe la o conferința care nu ar fi trebuit sa aiba loc, Dorel Caprar a fost reales pentru un nou mandat in fruntea PSD Arad. Din totalul de 132 delegați care conform […] The post Dorel…

- Organizatia judeteana PSD Arad a sfidat solicitarea transmisa de Marcel Ciolacu de a amana alegerile interne si l-a ales vineri pe deputatul Dorel Caprar in functia de presedinte. Conferinta judeteana de alegeri vine in contextul unui conflict intern in PSD Arad intre Dorel Caprar si Mihai Fifor.Marcel…

- Marian Oprisan a fost ales, vineri, cu unanimitate de voturi, presedinte al PSD Vrancea, filiala pe care o conduce din 1992 fara intrerupere. Oprisan a fost ales de toti cei 403 social-democrati prezenti la Conferinta Judeteana, neavand contracandidat. Votul a fost la vedere, social-democratii ridicand…

- Președintele organizației municipale a PNL Arad, Sergiu Bilcea, se lauda cu eliminarea supra-accizei la carburanți și renunțarea la impozitarea salariilor part-time, masuri care au fost adoptate in Camera Deputaților și nicidecum de Guvernul PNL, așa cum dezinformeaza noul favorit al europarlamentarului…

- Fostul președinte al Romaniei, Traian Basescu, a spus, miercuri seara, la Digi24, ca PSD nu mai are cum sa se reformeze in contextul in care 60% dintre parlamentarii partidului sunt tineri, undeva la peste 40 de ani, motiv pentru ca social-democrații ar trebui sa caute oameni de valoare dinafara…

- In filiala PSD din Timiș vor avea loc alegeri, in urmatoarea perioada, ca de altfel in toate filialele din țara. Alegerile in Timiș, in PSD, vor trebui sa aiba loc inainte de alegerile la nivel național, care sunt programate in luna februarie. Viorica Dancila, candidatul care in Timiș a obținut 23,68…