- Potrivit declaratiilor acordate de iubita sa ziarului San Francisco Chronicle, Roy Loney a murit de insuficienta multipla de organe la spitalul California Pacific Medical Center din acest oras. "Roy s-a nascut vineri 13 (aprilie) si a murit vineri 13 (decembrie)", a spus ea. "Este un lucru cu adevarat…

- Mai multi interpreti autohtoni au concertat gratuit aseara la Filarmonica Nationala ''Serghei Lunchevici", in fata a zeci de copii orfani si din familii sarace, veniti din toate colturile tarii.

- O veste extrem de trista zguduie lumea muzicii populare. Cantaretul Daniel Siminic a murit in urma unui infarct. Vestea tragica a fost data de Andrada Barsauan, care avea un proiect muzical in colaborare cu acesta, potrivit antena3.ro. „Am sa va transmit o veste trista tuturor celor care l-ați cunoscut…

- Cu pamanturile sale fertile, de un roșu-caramiziu, din care se inalța maslini seculari și vița de vie, așezarile din piatra cu aer medieval, plajele virgine și coastele stancoase ale marii, nu este de mirare de ce Puglia este considerata una dintre cele mai pitorești destinații europene. Regiunea…

- Membrii unui ansamblu folcloric au votat și au cantat intr-o secție de votare din județul Galați, informeaza Hotnews. Imbracați in costume populare, 18 femei și barbați au ținut un scurt spectacol in interiorul secției inainte de a vota. Șefa ansamblului este membra in biroul electoral al secției de…

- Romanul din Diaspora a venit sa voteze la alegerile prezidențiale. Acolo a gasit un pian in secția de vot și a cantat timp de mai multe minute, potrivit unui telespectator al Știrilor Pro TV. Barbatul a interpretat melodia „It is well” a lui Daniel Favand. VIDEO, AICI.

- CFR Cluj s-a impus in deplasarea de la Rennes, scor 1-0, in a treia etapa a grupelor Europa League. (39 de ani), antrenorul gazdelor, e mandru de evoluția elevilor sai. Vezi AICI clasamentele actualizate din Europa League.Vezi AICI programul grupelor Europa League. „Un meci suprarealist, dar asta se…

- VOCEA ROMANIEI 2019. Nunzio Mastrangelo lucreaza la afacerea unchiului sau, in orașul natal, unde are grija de un spațiu unde se țin conferințe, petreceri și alte evenimente private. Tatal lui este militar in rezerva, fost locotenent in armata Italiei, iar mama sa deține o afacere in industria alimentara,…