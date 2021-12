Gheorghe Dumitreasa și Irina Hirțe au lansat volumul „Profesori ai Colegiului Național Petru Rareș – Muncă, succese, performanțe” In aceste vremuri, in care veștile rele vin una dupa alta, au loc si evenimente care incearca sa ne readuca pe fagașul normal. Unul dintre acestea a fost gazduit de Colegiul Național ”Petru Rareș” in avanpremiera la festivitațile dedicate zilei acestei unitati de invatamant la aniversarea a 152 de ani de existența. Putand fi privit si ca un dar pentru generațiile viitoare de dascali și elevi, vineri, 26 noiembrie, a fost lansat volumul „Profesori ai Colegiului Național Petru Rareș – Munca, succese, performanțe”, semnat de doua cadre didactice emblematice ale colegiului: profesoara de franceza… Citeste articolul mai departe pe mesagerulneamt.ro…

