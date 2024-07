Stiri pe aceeasi tema

- Gheorghe Dinca are probleme de sanatate Gheorghe Dinca , care executa o pedeapsa de 30 de ani de detenție pentru rapirea, violarea și uciderea Luizei Melencu și Alexandrei Maceșanu, a fost ulterior preluat de personalul penitenciarului și a primit ingrijiri medicale de specialitate, conform spynews.ro.…

- Petrecerea din inchisoare a lui DincaDinca iși duce zilele intr-o celula aglomerata, impreuna cu peste 20 de alți deținuți varstnici, in cadrul Penitenciarului Craiova. Pentru a marca evenimentul, el a cumparat bomboane cu alune și fulgi de nuca de cocos de la magazinul inchisorii, pe care le-a imparțit…

- Toata lumea știe astazi cine este Gheorghe Dinca, supranumit și „Monstrul din Caracal”, aflat și la aceasta ora in spatele gratiilor. Dar, avand in vedere legislația, am aflat care este pensia pe care o are Gheorghe Dinca, și pe care o primește lunar in inchisoare. „Monstrul din Caracal” iși ispașește…

- Gheorghe Dinca, cunoscut ca „Monstrul din Caracal”, incearca sa obțina rejudecarea dosarului in care a fost condamnat definitiv la 30 de ani de inchisoare. “Pe Luiza Melencu și Alexandra Maceșanu nu le-am omorat, ci le-am vandut!” Gheorghe Dinca incearca sa scape basma curata de pedeapsa de 30 de ani.…

- Conducerea Penitenciarului Craiova a decis, recent, sa-i schimbe lui Gheorghe Dinca regimul de detenție. Acesta a fost mutat intr-o camera speciala, in care sunt ținuți peste 20 de infractori periculoși.

- Gheorghe Dinca, monstrul din Caracal, a fost scos din inchisoare! Totul a fost posibil din cauza unei erori de sistem, dupa cum veți vedea in randurile de mai jos. Gheorghe Dinca, monstrul din Caracal, a fost scos din inchisoare, dupa o eroare a sistemului de un milion de euro al Ministerului Justiției,…

- Gheorghe Dinca, monstrul din Caracal, a fost eliberat din inchisoare! Nici lui nu i-a venit sa creada, mai ales ca a fost condamnat pe viața pentru crimele de care a fost acuzat! Totul a fost posibil din cauza unei erori de sistem! Gheorghe Dinca, monstrul din Caracal, a fost eliberat din inchisoare,…

- Radu Mazare a ajuns in spatele gratiilor dupa ce a fost condamnat la o pedeapsa de noua ani de inchisoare in dosarul retrocedarilor de plaje și terenuri din Mamaia. Tribunalul Ilfov a decis contopirea pedepselor lui Radu Mazare. In loc de 14 ani, va executa doar 9 ani De asemenea, fostul primar al orașului…