Stiri pe aceeasi tema

- Nou pas in anchetarea crimelor din Caracal. Avocații familiei Melencu au fost chemați, marți, la DIICOT, in contextul in care Gheorghe Dinca, principalul suspect in acest caz, și-a schimbat declarația și a spus ca nu a ucis-o pe Luiza Melencu.Monica Melencu, mama Luizei Melencu, a ajuns la sediul central…

- Criminalul de la Caracal, Gheorghe Dinca, a marturisit, miercuri, la DIICOT ca impreuna cu vecinul sau, Ștefan Risipiceanu, a violat-o pe Luiza Melencu, adolescenta disparuta in luna aprilie.Dinca a mai afirmat ca Luiza a fost ținuta mai multe zile in casa, adaugand ca le-a omorat de furie pe cele doua…

- Gheorghe Dinca, monstrul din Caracal, a fost audiat, in cursul zilei de miercuri, la DIICOT, chiar in timp ce șefa interimara a instituției anunța opinia publica despre reținerea unui complice al criminalului, care a violat-o pe Luiza Melencu.Avocatul lui Dinca a declarat, la Romania TV, miercuri…

- DIICOT a stabilit ca Gheorge Dinca, suspectul din cazul crimelor de la Caracal, in care doua tinere au disparut fara urma, ar fi avut un complice. Un om al strazii, de 46 de ani, care il ajuta la curațenie in curte din cand in cand, este acel complice. Gheorghe Dinca ar fi violat-o pe Luiza Melencu,…

- Mutare bomba in ancheta de la Caracal. O tanara care a declarat pentru Romania TV ca a fost traficata de familia lui Gheorghe Dinca susține ca Luiza Melencu este in viața și ca persoanele care o țin o drogheaza zilnic și ar vrea recompensa ca sa o elibereze. Deși susține ca a fost traficata de familia…

- Gheorghe Dinca a ajuns, vineri dimineața, la sediul DIICOT din Capitala, unde anchetatorii efectueaza percheziția informatica. Anchetatorii verifica telefonul lui Gheorghe Dinca, principalul suspect in dosarul crimelor din Caracal, au precizat surse judiciare pentru Mediafax. De la inceputul acestei…