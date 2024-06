Cazul Caracal Gheorghe Dinca și-a tatuat pe corp versete din Biblie, dar și concluzii personale despre Isus și Dumnezeu. Acesta este convins de faptul ca, in perioada in care s-a aflat la București in Arestul Central, s-ar fi produs o minune, scrie Gandul . Arestat preventiv in 2019, la sfarșitul lunii iulie, Gheorghe Dinca a fost adus la București și incarcerat in Arestul Central al Poliției Capitalei. Era nevoie ca acesta sa fie la dispoziția anchetatorilor din Poliția Romana, care l-au interogat de mai multe ori. Surse judiciare au declarat, pentru Gandul, ca in perioada respectiva, Gheorghe…