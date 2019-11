Stiri pe aceeasi tema

- Se complica din nou lucrurile in cazul anchetei din Caracal! La cateva ore dupa ce s-a aflat ca Ștefan Risipiceanu a violat-o pe Luiza Melencu in timp ce se afla rapita in casa lui Gheorghe Dinca, presupusul criminal este din nou audiat, joi dimineața.

- Avocatul lui Gheorghe Dinca arunca bomba in cazul Caracal, la șase luni de la dispariția Luizei Melencu! Claudiu Lascoschi a facut declarații șocante. Potrivit celor spuse de avocat, Gheorghe Dinca a conștientizat ce a facut, are regrete și plange. Mai mult, expertizele ar arata ca Luiza Melencu este…

- Specialiști din cadrul FBI au mers, saptamana trecuta, la Penitenciarul Jilava, pentru a-l supune pe Gheorghe Dinca unei analize comportamentale. Surse judiciare din ancheta au declarat ca au cerut strainilor sprijin și pentru a realiza profilul psihologic al presupusului criminal din Caracal. Anchetatorii…

- Este informația zilei in cazul Caracal. Astazi, Gheorghe Dinca a fost dus in fața specialiștilor care trebuie sa stabileasca daca a avut sau nu discernamant la momentul la care le-a rapit pe Alexandra Maceșanu și Luiza Melencu, dar și atunci cand, așa cum susține el, le-ar fi ucis.Avocatul…

- Anchetatorii au revenit in judetul Olt pentru a incerca sa reconstituie crimele marturisite de Gheorghe Dinca. Astazi va avea loc reconstituirea in cazul Luizei Melencu, dupa ce ieri a fost refacut traseul pe care Dinca l-ar fi parcurs in ziua in care ar fi rapit-o pe Alexandra Macesanu. Anchetatorii…

- Anchetatorii au inceput sa reconstituie presupusele crime care ar fi avut loc in "casa groazei" din Caracal. A fost nevoie de intervenția trupelor speciale pentru a-l feri pe Gheorghe Dinca de furia oamenilor.

- Anchetatorii au inceput, luni dimineata, reconstituirea crimei in cazul Alexandrei Macesanu, la locuinta din Caracal a lui Gheorghe Dinca, in prezenta acestuia, adus din arestul IPJ Olt. La aceasta ora, la fata locului sunt politisti, procurori si jurnalisti, insa nu si rude sau prieteni ai victimei,…

- La cinci saptamani de la descinderile in curtea lui Gheorghe Dinca, suspectul celor doua crime de la Caracal, cercetarile la fața locului s-au incheiat, joi, 29 august 2019, anchetatorii punand sigilii. Anchetatorii au hotarat sa incheie cercetarile la fața locului, la imobilul din strada Craiovei,…