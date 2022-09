Gheorghe Dinca a fost condamnat, in prima instanța, de judecatorii Tribunalului Olt la pedeapsa maxima prevazuta in „dosarul Caracal”, dosar in care este acuzat de omor, trafic de persoane, viol și profanare de morminte, dupa dispariția adolescentelor Alexandra Maceșanu și Luiza Melencu. De asemenea, conform sentinței, Gheorghe Dinca este obligat la plata unor daune morale […] The post Gheorghe Dinca si-a aflat condamnarea. In total, sunt 108 ani de inchisoare, dar a scapat mai "ieftin"! first appeared on Ziarul National .