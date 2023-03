Stiri pe aceeasi tema

- Dinca a fost laudat de biserica sa, care a spus ca acesta este acum ca un „bebeluș care trebuie ajutat și indrumat“.„Se vede transformarea dupa botez... Gheorghe Dinca este acum un nascut din nou, acum este ca un bebeluș, trebuie ajutat, avut grija, corectat la vorbire, la comportament...() Din ce mi-a…

- Gheorghe Dinca este barbatul din Caracal care a fost condamnat la inchisoare, in urma cu patru ani, dupa ce a rapit, violat și ucis doua fete. Dupa ce a fost condamnat la ani grei de inchisoare, acesta a decis sa se pocaiasca. Mai mult decat atat, in momentul in catre a fost dus la spovedanie, acesta…

- Un barbat diagnosticat cu cancer a fost gasit mort in toaleta spitalului CF2 din București. Cadrele medicale au realizat ca ceva este in neregula abia atunci cand au observat ca barbatul nu s-a mai intors de la toaleta pentru a merge la un consult. Citește și: Pitești. Pieton lovit de o șoferița de…

- Gheorghe Dinca, barbatul din Caracal (Olt) condamnat la ani grei de inchisoare pentru ca a rapit, violat și ucis doua fete, a hotarat sa se pocaiasca. „Acum este ca un bebeluș, trebuie ajutat, indrumat“, spune biserica sa.

- Gheorghe Dinca a cerut sa fie pocait in inchisoare, dar cererea i-a fost respinsa. Dupa ce s-au asigurat ca „monstrul din Caracal” și-a schimbat comportamentul și este o alta persoana, a fost botezat in Penitenciarul din Craiova, pe data de 19 februarie.

- Un barbat de 35 de ani, din stanga Nistrului, este cautat de 3 zile de rude și de poliție. Acesta ar fi ajutat-o pe sora sa la treburile casnice, iar apoi a plecat intr-o de direcție necunoscuta.

- Crima infioratoare in Satu Mare! Un barbat in varsta de 62 de ani a fost gasit fara suflare in propria curte. Acesta a fost omorat de un consatean, care venise la furat. Potrivit oamenilor legii, agresorul va fi prezentat Tribunalului Satu Mare cu propunere de arestare preventiva pentru 30 de zile.

- O femeie in varsta de 50 de ani, un barbat de 41 de ani și un bebeluș de doua luni au fost scoși in viața, sambata, de sub moloz, in provincia turca Hatay, informeaza agențiile de presa. Un bebelus de doua luni a fost scos in viata de sub daramaturi la 128 de ore dupa seismele devastatoare care au lovit…