- Tribunalul Olt a decis saptamana aceasta ca poate incepe judecarea pe fond a Dosarului Caracal, dar avocatii Luizei Melencu si Alexandrei Macesanu au depus deja contestatii, familiile celor doua fete rapite de Gheorghe Dinca dorind ca dosarul sa se reintoarca pe masa procurorilor. Potrivit…

- "SISTEMUL A DECIS ȘI A INVINS! Dragi romani, nu am energie pentru un mesaj lung. Astazi pur și simplu ideea de DREPTATE ȘI JUSTIȚIE A MURIT IN ROMANIA. Dupa cum am declarat aseara la Romania TV, ERAM FERM CONVINS ca instanța va trimite dosarul mai departe. unde? La Craiova! Acolo unde justiția…

- Barbatul, un martor extrem de important, a fost identificat ca fiind persoana care a dat mai mult de 100 de apeluri pe telefonul lui Dinca, dar si pe cel al Luizei. Inclusiv in timp ce la acesta in curte se desfasura perchezitia. La ancheta a spus ca nu-si mai aduce aminte nici de unde avea numarul…

- In cadrul emisiunii "Punctul Culminant", Monica Melencu i-a marturisit jurnalistului Victor Ciutacu ca ea si tatal ei s-au simtit neajutorati in momentul in care au fost audiati, miercuri, la Tribunalul Olt, unde a avut loc un nou termen in dosarul Caracal. "Ne simtim neajutorati. Parasiti…

- Primul termen al judecarii lui Gheorghe Dinca de la Tribunalul Olt a avut loc miercuri, 20 mai. Timp de aproximativ trei ore, „monstrul din Caracal” și familiile Luizei și Alexandrei au stat fața in fața. Au ieșit la iveala detalii halucinante și acuzații fara precedent!

- Familiile Alexandrei si Luizei, fetele rapite si ucise de Gheorghe Dinca in vara anului trecut, sunt sustinute in fata Tribunalului Olt de cativa slatineni care le-au fost alaturi si la protestele organizate pana acum. Bunicul si bunica Luizei nu si-au mai putut stapani durerea.

- Zi de importanța majora la Tribunalul Olt! Miercuri, la ora 10:00, a inceput cel mai așteptat proces al anului. Este primul termen al judecarii lui Gheorghe Dinca din dosarul deschis pentru uciderea celor doua fete pe care le-a luat la ocazie, Luiza Melencu și Alexandra Maceșanu.