- Profilerul Politiei Romane, omul care a intrat in mintea lui Gheorghe Dinca, a vorbit in exclusivitate pentru Digi24 despre profilul celui numit „monstrul din Caracal”. Dorin Dumitran spune ca Dinca a ajuns sa ucida pentru ca s-a instrainat de familie si nu a suportat ruptura. Le-a tratat pe cele…

- Dezvaluiri fara precendent din ancheta Caracal, chiar in ziua in care dosarul a ajuns pe masa procurorului general Bogdan Licu! Avocatul "monstrului din Caracal", Claudiu Lascoschi, a marturisit de ce si-a schimbat inculpatul declaratia si nu numai!

- Presedintele Klaus Iohannis a semnat joi, 28 noiembrie, decretul privind conferirea Ordinului National Petru Merit in grad de Cavaler, cu insemn pentru civili, comisarului-sef de politie Dorin Mihail Dumitran.Dumitran este profiler in Politia Romana, scolit la FBI. Ofiterul a reusit pana acum…

- ProcuroriiDIICOT au comunicat ca Gheorghe Dinca a avut un complice care ar fiviolat-o pe Luiza Melencu, dar nu ar fi participat la faptele de omorpuse in sarcina monstrului din Caracal. In emisiunea AdrianaNedelea LA FIX, reporterul Libertatea Maria Andrieș a povestit cuml-a cunocut pe Ștefan Risipițeanu,…

- Avocatul familiei Luizei Melencu arunca in aer cazul Caracal. Situația dosarului impotriva lui Gheorghe Dinca este tragica, iar principalul suspect in cazul uciderii celor doua adolescente ar putea fi eliberat din arest sau, mai rau, achitat in cazul Caracal.

- Alexandru Cumpanașu, candidatul strans legat de drama din Caracal, care trage cu arma, mana fiindu-i pe incarcator, a postat un mesaj halucinant catre Alexandra Maceșanu, ruda de gradul șase cu acesta. Alexandru Cumpanașu, mesaj halucinant catre Alexandra Maceșanu Alexandra Maceșanu, victima criminalului…

- Raportul de analiza comportamentala a lui Gheorghe Dinca inca nu a fost finalizat, insa numeroși psihologi, dar și un profileri au incercat sa intre in mintea criminalului Gheorghe Dinca, pentru a stabili ce a gandit atunci cand a comis odioasele crime petrecute la Caracal in urma cu patru luni.