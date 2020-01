Stiri pe aceeasi tema

- Explicație halucinanta data de profilerul școli de FBI și folosit in ancheta de la Caracal pentru a-l determina pe Gheorghe Dinca sa recunoasca faptul ca le-a ucis pe Luiza Melencu și Alexandra Maceșanu.Dorin Dumitran a declarat, pentru Digi 24, ca Dinca ar fi comis crimele oribile din cauza…

- Claudiu Lascoschi, avocatul lui Gheorghe Dinca, a declarat ca presupusul criminal din Caracal iși dorește o pedeapsa mai mica și regreta ca adolescentele Alexandra Maceșanu și Luiza Melencu nu sunt in viața.

- Tribunalul Bucuresti a prelungit, marti, cu 30 de zile, mandatul de arestare preventiva pe numele lui Gheorghe Dinca, principalul suspect in cazul crimelor de la Caracal. In aceste ultime 30 de zile, DIICOT trebuie sa finalizeze ancheta si sa-l trimita in judecata pe Gheorghe Dinca. Potrivit…

- Se adancește misterul in cazul crimelor de la Caracal, despre care se crede ca ar fi fost comise de catre Gheorghe Dinca! S-au aflat detalii șocante despre Alexandra Maceșanu și Luiza Melencu!

- In data de 10 noiembrie 2019 au avut loc alegerile prezidențiale și printre candidați s-a numarat și Alexandra Cumpanașu, unchiul tinerei Alexandra Maceșanu, cea despre care se crede ca a fost rapita, violata și ucisa de catre criminalul de la Caracal, Gheorghe Dinca. Care este localitatea unde acesta…

- Ziarul Unirea Lovitura de teatru in cazul Caracal: Gheorghe Dinca nu poate fi acuzat de omor! Deși a recunoscut ca le-a ucis pe cele doua fete, Alexandra Maceșanu și Luiza Melencu, procurorii nu au probe suficiente pentru a-l trimite in judecata pe Gheorghe Dinca pentru omor. Asta in condițiile in care…

- Gheorghe Dinca continua sa șocheze! Presupusul criminal din Caracal a ținut sa adreseze niște mulțumiri mai multor persoane, dupa ce a recunoscut ca le-a ucis pe Alexandra Maceșanu și pe Luiza Melencu.