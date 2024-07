Stiri pe aceeasi tema

- In ultima perioada, sanatatea și bunastarea personala a capatat o importanța tot mai mare pentru oamenii din intreaga lume, motiv pentru care consumul responsabil de alcool a devenit o prioritate. Tot mai mulți oameni opteaza pentru bauturi alcoolice cu conținut etilic scazut, deoarece acestea reprezinta…

- Procuratura municipiului Chișinau, anunța despre condamnarea a cinci deținuți, pentru comiterea infracțiunii de viol și altor infracțiuni pe perioada detenției. Conform sentinței recent pronunțate de Judecatoria Chișinau, sediul Buiucani, patru dintre ei au fost sancționați cu 5 ani de inchisoare și…

- Fala și beția aduc saracia – spune un vechi și adevarat proverb care pune in discuție viciile umane și recomanda limitarea lor. Lauda de sine e tot un fel de beție și amandoua nu pot aduce decat ingustarea relațiilor sociale și izolarea care duce la saracie. Sunt in societate vicii de toate felurile.…

- Decizie in cazul lui Dorina Popa! Oamenii legii l-au trimis in judecata pe influencer pentru consum de droguri dupa ce, in luna octombrie a anului trecut, artistul a fost prins la volan sub influența substanțelor interzise. Cați ani de inchisoare risca artistul.

- Artistul Dorian Popa nu scapa de problemele cu legea! Dupa ce a fost prins drogat la volan, Popa și-a cerut public scuze. Inițial a negat ca ar fi consumat substanțe halucinogene, insa analizeze de sange au aratat clar ca fusese drogat. Ulterior, Popa a admis ca a fumat marijuana, insa a spus ca trecerea…

- In urma unei sentințe CEDO, instanța romaneasca l-a achitat pe edilul din Ramnicu Valcea, Mircia Gutau, in dosarul „Mita la primarie”, iar acesta a dat Statul Roman pentru umilințele suferite și a fost despagubit.

- Nu, nu este o gluma! Condamnat pe viața pentru batjocura și uciderea celor doua fete, Gheorghe Dinca a fost scos din inchisoare, dupa ce sistemul informatic, care a costat un milion de euro a aratat ca acesta trebuie eliberat!CUM A FOST POSIBILA O ASEMENEA GAFA ULUITOARE!