- Gheorghe Dinca a fost, din nou, audiat la DIICOT, unde a declarat ca el și alți barbați au violat-o pe Luiza Melencu, iar apoi fata a fost luata de doua persoane, din casa din Caracal, pentru a fi traficata. El a precizat ca crede ca Luiza ar fi in viața.Avocații familiei Melencu au spus ca…

- Atitudine de neințeles a lui Gheorghe Doinca, Dupa ce la inceputul acestei saptamani a depus o cerere prin care solicita sa fie audiat la DIICOT pentru a-și schimba declarațiile in cazul Luizei Melencu, pe care acum Dinca susține ca nu a ucis-o, monstrul din Caracal pare sa iși fi schimbat din nou…

- Bomba in cazul Caracal! Dupa sase luni in care a sustinut ca a ucis-o pe Luiza Melencu, Gheorghe Dinca s-a razgandit. "Monstrul din Caracal" cere sa fie audiat din nou de procurori pentru a-si schimba declaratia. Gheorghe Dinca sustine ca NU a ucis-o pe copila disparuta in luna aprilie a anului trecut.

- Gheorghe Dinca a inceput sa vorbeasca. Monstrul din Caracal a povestit, cu lux de amanunte, ce i-a facut Luiza Melencu complicelui sau, Ștefan Risipițeanu, incercand sa scape din mainile violatorului.

- Monstrul din Caracal va face noi marturisiri in fața anchetatorilor. Dupa ce ieri, DIICOT a anunțat ca a reținut inca un barbat in cazul Caracal, barbat care ar fi violat-o pe Luiza Melencu alaturi de Gheorghe Dinca, astazi, monstrul a ajuns in fața oamenilor legii, acolo unde, conform Romania TV,…

- Gheorghe Dinca are probleme cu memoria si este anxios. Monstrul din Caracal ia tratament antidepresiv. Dinca l-ar fi convins pe psihiatrul de la Jilava ca este afectat de perioada petrecuta in arest.

- Gheorghe Dinca regreta crimele pe care a spus ca le-a comis și plange in penitenciar deoarece conștientizeaza gravitatea faptelor sale, a anunțat avocatul sau, Claudiu Lascoschi. FBI inca nu a trimis in Romania analiza ramașițelor din padurea din Caracal.„Este adevarat, are regrete și plange.…

- Gheorghe Dinca a fost arestat dupa ce a recunoscut ca le-a ucis pe Alexandra Macesanu si pe Luiza Melencu. La domiciliul acestuia au fost gasite ramasite umane despre care INML a precizat, in urma analizelor, ca sunt ale Alexandrei. Dosarul lui Gheorghe Dinca ar putea fi trimis in judecata in maximum…