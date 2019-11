Stiri pe aceeasi tema

- Tonel Pop, avocatul familiei Luizei Melencu, a declarat ca mai mulți medici de la INML sunt audiati, luni, la sediul IGPR, in dosarul de la Caracal, in legatura cu modul in care au fost efectuate expertizele privind fragmentele osoase descoperite in butoiul din locuinta lui Gheorghe Dinca si la liziera…

- Avocatul familiei Luizei Maceșanu, Tonel Pop, a declarat vineri ca in cazul Caracal au aparut contradicții. Alexandra Maceșanu ar fi vorbit de pe telefonul lui Gheorghe Dinca, spune Tonel Pop, cu 3 polițiști, nu cu doi, așa cum spuneau rapoartele de pana acum. El a menționat ca fata a dat atat de…

- Avocatul familiei Luizei Melencu, detalii halucinante din ancheta. Dinca schimba declarațiile. Dupa 12 ore de interogatoriu, monstrul din Caracal, Gheorghe Dinca, cel care a recunoscut ca le-a rapit, sechestrat, violat, ucis și incinerat pe Alexandra Maceșanu și Luiza Melencu, a fost scos din sediul…

- Dupa 12 ore de interogatoriu, monstrul din Caracal, Gheorghe Dinca, cel care a recunoscut ca le-a rapit, sechestrat, violat, ucis și incinerat pe Alexandra Maceșanu și Luiza Melencu, a fost scos din sediul DIICOT. La audieri au avut voie sa participe și avocații parților, care i-au pus intrebari…

- Apar noi informații in cazul odioaselor crime din Caracal. Tonel Pop, avocatul familiei Melencu susține ca soția lui Gheorghe Dinca s-ar fi aflat in casa ororilor din Caracal chiar in timpul in care Luiza Melencu era sechestrata de soțul ei.

- Au trecut aproape 3 saptamani de cand Gheorghe Dinca a marturisit ca le-a ucis pe Luiza Melencu și pe Alexandra Maceșanu, iar avocatul familiei Melencu face, din nou, declarații despre cele intamplate. Tonel Pop este de parere ca fetele ar putea sa fie in viața, pe undeva prin strainatate.

- Ancheta din Caracal nu este lipsita de scandal și controverse. Avocatul familiei Luizei Melencu, tanara disparuta in luna aprilie despre care Gheorghe Dinca susține ca ar fi ucis-o, a facut noi declarații șocante. In plin scandal privind haosul de la IPJ Olt, Tonel Pop a venit cu o declaratie socanta.…

- Ies la iveala detalii tulburatoare despre Gheorghe Dinca, criminalul din Caracal. Tonel Pop, avocatul familiei Luizei Melencu susține ca Gheorghe Dinca se joaca cu autoritațile și incearca cumva sa rezume cazul la cele 2 victime, pentru a nu mai fi cautate alte lucruri legate de oribilele crime.