- Gheorghe Dinca si Stefan Risipiceanu au fost dus vineri, 17 ianuarie, in fata Tribunalului Olt. Cererile formulate privind arestul la domiciliu au fost respinse, iar cei doi au fost dusi la Penitenciarul Craiova.

- Gheorghe Dinca, suspectul de crima din dosarul celor doua crime de la Caracal, ajunge joi, 16 ianuarie 2020, in arestul IPJ Olt, urmand ca vineri, 17 ianuarie 2020, sa fie prezentat Tribunalului Olt pentru verificarea masurii arestului preventiv. Dupa ce aceasta procedura va fi indeplinita. Dinca va…

- Joi, 12 decembrie, au avut loc noi audieri la sediul Politiei Romane, in cazul Caracal. Stefan Risipiceanu, complicele lui Gheorghe Dinca, a recunoscut ca a violat-o pe Luiza Melencu, iar dupa audiere, anchetatorii au luat o decizie importanta: transferul acestuia la Penitenciarul Jilava.

- Cea mai asteptata confruntare va avea loc in curand! Gheorghe Dinca va sta fata cand fata cu Stefan Risipiceanu, barbatul acuzat ca i-a complice in ceea ce priveste cazul Luizei Melencu. Avem toate detaliile!

- Retinut in dosarul crimelor de la Caracal, Stefan Risipiceanu era "omul de casa" al lui Gheorghe Dinca. Fara familie, un soi de betiv al localitatii, barbatul era printre putinii pe care Gheorghe Dinca, presupusul criminal in serie de la Caracal, il lasa sa intre in casa si chiar sa doarma in sopronul…

- Se complica din nou lucrurile in cazul anchetei din Caracal! La cateva ore dupa ce s-a aflat ca Ștefan Risipiceanu a violat-o pe Luiza Melencu in timp ce se afla rapita in casa lui Gheorghe Dinca, presupusul criminal este din nou audiat, joi dimineața.