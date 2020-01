Stiri pe aceeasi tema

- La opt luni de la mediatizarea cazului din Caracal, soarta Alexandrei Maceșanu inca are multe semne de intrebare. Chiar daca Gheorghe Dinca a ucis-o, intr-adevar, pe adolescenta de 15 ani, modul și motivul raman inca invaluite in mister.

- Joi, 16 ianuarie, Gheorghe Dinca a fost mutat in arestul din Slatina. Masura a venit la scurt timp dupa ce procurorii DIICOT - Structura Centrala au dispus trimiterea in judecata a lui Gheorghe Dinca, pentru uciderea Alexandrei Macesanu si Luizei Melencu. "Monstrul din Caracal" este acuzat oficial de…

- Noi detalii in cazul Caracal! Familia Alexandrei Macesanu cere procurorului general Bogdan Licu sa infirme rechizitoriul din dosarul care a ajuns ieri la Parchet. Avocatul Aurel Moldovan a oferit ultimele detalii.

- Alexandru Cumpanașu anunța un miting de protest in fața Parlamentului, alaturi de familia Alexandrei Maceșanu, adolescenta din Caracal rapita in luna iulie de Gheorghe Dinca. Protestul ar urma sa aiba loc pe data de 11 ianuarie, de la ora 14.00, in Piața Constituției din București.„Dragi romani,…

- A fost un Craciun singuratic pentru Gheorghe Dinca, barbatul acuzat ca a ucis doua tinere, in Caracal. Deși soția i-a facut pachet și s-a dus pana la Peninteciarul Jilava pentru a-l vedea, el a refuzat sa se intalneasca la vorbitor, gest care a șocat-o pana și pe femeia care i-a fost alaturi in toate…

- Lovitura dura pentru familia tinerei Alexandra Maceșanu, adolescenta despre care se crede ca a fost rapita și ucisa de catre Gheorghe Dinca, criminalul de la Caracal. Ce s-a decis in privința procurorului care a oprit polițiștii sa intre in casa inculpatului, deși se aflau la poarta acestuia?

- In ziua in care Gheorghe Dinca a fost acuzat de o noua fapta odioasa, iar rezultatele de la FBI au fost comunicate, o alta informatie zguduie cazul Caracal! Gheorghe Dinca, principalul suspect in cazul Caracal, cere bani pentru a vorbi public despre rapirile Luizei Melencu si Alexandrei Macesanu. Avocatul…

- Familia lui Gheorghe Dinca are un trecut controversat. Mai exact, fiica acestuia, Daniela, pe care procurorii au audiat-o de cateva ori, in cazul Caracal. Autoritațile incearca și in prezent sa faca lumina in ancheta care a zguduit Romania, odata cu dispariția Alexandrei Maceșanu și a Luizei Melencu.…