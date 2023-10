Stiri pe aceeasi tema

- O tanara in varsta de 23 de ani, originara dintr-un sat din raionul Briceni, a fost condamnata la 4 ani și 6 luni de inchisoare, pentru ca și-a batut cu cruzime mama sa. Victima locuia in aceeași casa cu fiica bataușa și nepoțelul sau, transmite Jurnal.md . „Potrivit invinuirii inaintate de catre acuzatorii…

- Condamnarea definitiva la 30 de ani de inchisoare a lui Gheorghe Dinca in cazul crimelor din Caracal nu le-a adus alinare parinților victimelor. Familia Alexandrei Macesanu face o ultima incercare de a afla adevarul despre tanara. Aurel Moldovan, avocatul familiei, a declarat pentru Playtech.ro ca a…

- Patru politisti din judetul Olt au fost trimisi in judecata de procurorii Parchetului de pe langa Curtea de Apel Craiova pentru abuz in serviciu, fiind acuzati ca au tergiversat dispunerea masurilor corespunzatoare in cazul disparitiei minorei Alexandra Macesanu, in urma cu patru ani. Procurorii sustin…

- Procurorii de la Parchetul de pe langa Curtea de Apel Craiova ii acuza pe polițiștii care au anchetat dispariția minorei de 15 ani ca au intarziat cautarile mai mult de 14 ore. Polițiștii inculpați vor fi cercetați in stare de libertate.

- „Prin rechizitoriul nr.245/P/2023 din data de 1 august 2023 al Parchetului de pe langa Curtea de Apel Craiova, s-a dispus trimiterea in judecata, in stare de libertate, a inculpatilor M.N., M.V., V.M. si T.E., toti lucratori de politie, pentru savarsirea, de catre fiecare dintre acestia, a infractiunii…

- Un barbat din raionul Florești a fost condamnat la 10 ani de inchisoare cu ispasirea pedepsei in penitenciar de tip inchis, dupa ce a snopit in bataie cumnatul, cel din urma decedand la scurt timp la spital. Sentința a fost pronunțata marți, 1 august, de magistrații Judecatoriei Soroca. Potrivit materialelor…