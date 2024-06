Gheorghe Cuc obține un nou mandat de primar la Săcuieu Gheorghe Cuc a caștigat, din nou, un mandat de primar al frumoasei comune clujene Sacuieu, in urma alegerilor locale care au avut loc in acest weekend. Acest rezultat este o dovada clara a increderii pe care locuitorii comunei o au in primarul lor, Gheorghe Cuc, și in capacitatea sa de a continua dezvoltarea și progresul comunitații. Cu fiecare mandat, Cuc a demonstrat o angajare ferma fața de binele comunei și a implementat diverse proiecte menite sa imbunatațeasca viața cetațenilor. Victoria sa la aceste alegeri reflecta nu doar aprecierea pentru realizarile sale din trecut, dar și speranța… Citeste articolul mai departe pe bzc.ro…

