- Secretarul de stat american Antony Blinken, afirma, in mesajul transmis de Ziua Nationala a Romaniei, ca relatia dintre Romania ai SUA e puternica, deoarece se bazeaza pe valori comune si pe un angajament reciproc pentru pace si prosperitate pentru cetatenii nostri si pentru oamenii din intreaga lume.…

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, l a primit marti, 29 noiembrie 2022, la Palatul Cotroceni, pe Secretarul de Stat al SUA, Antony Blinken, aflat in vizita in Romania, in contextul participarii la reuniunea ministrilor de externe ai statelor membre NATO si al aniversarii, anul acesta, a 25 de ani…

- Potrivit unui comunicat al Administratiei Prezidentiale, presedintele Klaus Iohannis si Secretarul de Stat Antony Blinken au apreciat dinamica pozitiva actuala a relatiilor bilaterale si au reiterat angajamentul pentru dezvoltarea si aprofundarea, in continuare, a Parteneriatului Strategic dintre…

- AUR ii solicita ministrului Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, sa obțina un calendar clar privind eliminarea vizelor SUA pentru cetațenii romani, in urma intrevederii cu secretarul de stat american Antony Blinken, programata sa aiba loc marți, potrivit unui comunicat transmis de formațiune. „Acest…

- Monica Tatoiu a plecat in Statele Unite ale Americii, insa cand a ajuns in Chicago a avut parte de o surpriza neplacuta. Bagajele femeii de afaceri au fost pierdute, iar ea a ramas fara haine. Monica Tatoiu și-a stabilit niște intalniri de afaceri in America, astfel ca a plecat din țara in urma cu cateva…

- Premiul cel mare la loterie a reprezentat dintotdeauna un vis pentru mulți oameni, chiar daca șansele de caștig sunt extrem de mici. Trebuie sa fii cu adevarat inspirat ca sa ghicesti toate numerele extrase, iar șansele sa le nimerești sunt de una la cateva milioane. Dar, acest lucru nu ii impiedica…