Gheorghe Brătianu și decalogul poruncilor pentru români In perioada starii de urgența impusa ca urmare a epidemiei de coronavirus, pe pagina de Facebook a Episcopiei Ortodoxe Romane a Maramureșului și Satmarului a fost postat un text oarecum surprinzator al carui mesaj este extrem de profund și plin de semnificații. Este vorba de „Cele 10 porunci ale poporului Roman”, publicate acum 90 de ani, intr-un ziar din 5 octombrie 1930. Astazi, cand intreaga țara este setata mediatic pe cazurile de COVID 19 și scandalul alegerilor locale, cele zece porunci iși regasesc ecoul și in vorbele lui Gheorghe Bratianu-“Poporul roman este o enigma și un miracol”, fiind… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

