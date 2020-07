Gheo in delegatie Gheo, aflat in delegație, iși suna soția: -Marie, cum ii, cum te descurci? -Bine, dragule! Azi-dimineața, pe la ora 7, am mancat niște branza cu roșii , pe care le-am luat ieri de la piața, dupa ce-am ieșit de la lucru. Erau tare faine roșiile, iar baba care mi le-o vandut era din sat cu unchiu-tau Vasile, la care am fost acu 2 ani, și de la care am imprumutat atunci 50 lei ca sa luam benzina sa punem in mașina noastra, care amu’ trebuie s-o ducem la service, ca s-o stricat frana de mana și am intrat ieri intr-un stalp… de s-o ales praful de ea!… Articolul Gheo in delegatie apare prima data in… Citeste articolul mai departe pe bewoman.ro…

Sursa articol si foto: bewoman.ro

Stiri pe aceeasi tema

- UPDATE, ora 16:34 – La Iasi, au fost deschise, astazi, Muzeul Pogromului si Muzeul Teatrului Evreiesc intr-o cladire situata pe strada Vasile ALECSANDRI care, in Cel De-al Doilea Razboi Mondial, a fost sediul Chesturii. In urma cu 79 de ani, in curtea acestei cladiri, au fost adunati reprezentanti…

- In timpul lucrarilor de renovare la școala din satul Cornii de Sus, comuna Tataraști, județul Bacau, constructorii au descoperit mai multe oase de proveniența umana. Din pacate, nimeni nu a sesizat instituțiile abilitate, așa cum prevede legea patrimoniului. Localnicii sunt cei care au anunțat ceea…

- Ce acuzații le aduc procurorii salajeni Sursa articolului: Arestari in dosarul „Volei Municipal Zalau”: Vasile și Daniela Coța, arestați preventiv pentru 30 de zile Credit autor: Realitatea De Mures. Source

- Aceasta a mai ocupat funcția de președinte-director general al instituției, cu delegație, in perioada 2015-2017 și este unul dintre profesioniștii cu experiența ai instituției. Printr-un Ordin al președintelui Casei Naționale de Asigurari de Sanatate (CNAS), Adela Cojan, astazi a fost numita, cu…

- Arhiepiscopul Sucevei și Radauților, IPS Pimen, a incetat din viața, in noaptea de marți spre miercuri, la Institutul Național „Matei Balș” unde era internat, dupa ce fusese adus cu un elicopter SMURD in 20 aprilie, de la Suceava.Ierarhul s-a nascut in 25 august 1929, in localitatea Greabanu,…

- Licențiat in psihologie, drept și medicina, cadru didactic și psihoterapeut, doctor in psihologie, autor a numeroase carți, mai nou medic acupunctor și practicant al hipnoterapiei, pentru cei mai mulți insa dintre romani, Bebe Mihaescu – pe numele sau din buletin “Vasile

- ”Stadionul din Bravicea este un loc atat de drag și vizitat de sateni, incat se crede ca a existat de cand satul. Totuși, stadionul din imagine are o existența de circa 60 de ani, perioada deja buna de inscris in istoria satului. Altceva intreb, daca a fost acesta primul din Bravicea, sau a mai existat…