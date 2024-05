Stiri pe aceeasi tema

- Trapper-ul targoviștean Gheboasa (Gabriel Gavriș, pe numele real) a fost trimis in judecata intr-un dosar de trafic de droguri. Procurorii au strans mai multe probe impotriva artistului dupa ce in luna februarie a fost prins in București cu substanțe interzise. Oamenii legii au facut percheziții și…

- Procurorii au strans probe impotriva trapperului Gheboasa, dupa ce in luna februarie a fost prins in Capitala cu marijuana. El a fost trimis in judecata intr-un dosar de trafic de droguri Polițiștii au facut percheziții și au gasit o cantitate de droguri la cantareț, ba mai mult decat atat, ar face…

- Trapperul Gabriel Gavris, cunoscut cu numele de scena Gheboasa, a fost trimis in judecata de procurorii DIICOT pentru detinere de droguri in vederea consumului."Din probele administrate in cursul urmaririi penale a rezultat ca, in seara zilei de 29.02.

- Xonia nu va mai fi urmarita penal dupa ce a fost acuzata ca a condus sub influența substanțelor interzise! Iata reacția artistei dupa ce s-a demonstrat ca a fost invinovațita pe nedrept!

- Problemele cu legea ale Xoniei au luat sfarșit! Dosarul in care este cercetata dupa ce ar fi condus sub influența substanțelor interzise urmeaza sa fie clasat, din lipsa de probe! Rezultatul IML confirma ca artista nu a consumat substanțe interzise, așa cum și ea a declarat in nenumarate randuri!

- Probleme pentru trapperul Gheboasa. Potrivit informațiilor aparute in presa, acesta este cercetat pentru consum de droguri, dupa ce a fost depistat in Capitala avand asupra sa o cantitate de canabis. “Fata de un suspect sunt continuate cercetarile sub aspectul savarsirii infractiunii de detinere, fara…

- Conform unui comunicat oficial emis de DIICOT, investigația vizeaza un dosar in care un minor de 17 ani este inculpat. Acesta este cercetat și acuzat ca luna trecuta a distribuit cantitați de cannabis, inclusiv unor elevi, in apropierea unei școli.”La data de 1 martie a.c., politistii Serviciului de…

- Gheboasa, in acte Gabriel Gavriș, prins cu droguri, a fost adus la audieri, vineri seara, la DIICOT Dambovița. Surse judiciare au precizat ca Gheboasa a fost ridicat de pe un bulevardul Timișoara din București, avand canabis asupra sa. In cadrul audierii, procurorii vor sa stabileasca daca Gheboasa…