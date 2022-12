Stiri pe aceeasi tema

- In exclusivitate pentru Antena Stars, Florentin Petre a oferit primul interviu despre divorțul de Margarita Peychinska. Fostul fotbalist a vorbit despre relația in care a ramas cu fosta soție, avand in vedere ca cei doi au un copil impreuna. Iata ce dezvaluiri a facut Florentin Petre despre divorț!

- Gina Matache a oferit un interviu in exclusivitate la Antena Stars și a marturisit cum a petrecut alaturi de familia ei inainte de Craciun, dar și care este relația pe care o are cu indragita cantareața, Delia. Gina Matache se simte mai implinita ca niciodata și se bucura de frumoasa ei familie. Iata…

- Marian Cozma și soția lui, Olimpia, traiesc o frumoasa poveste de dragoste de 19 ani, iar cei doi au dezvaluit care este secretul casniciei. Marian Cozma a marturisit in exclusivitate la Antena Stars ca este cu partenera lui de viața inca din copilarie.

- In exclusivitate pentru Antena Stars, Deniz Brizo a susținut ca a fost agresata și inșelata de iubit cu femeia pe care a primit-o in casa ei. Nu este prima data cand artista iși acuza fostul partener de infidelitate, iar acum face acuzații grave la adresa barbatului. Iata ce marturisiri a facut cantareața!

- Nicoleta Nuca, in varsta de 28 de ni, și-a indeplinit visul de a juca intr-un film. Interpreta a stat o vreme in Sicilia, unde a participat la filmarile unei producții italo-americana. Vedeta a facut primele declarații. „Am fost plecata in Italia pentru un proiect cinematografic, joc intr-un film cu…

- In exclusivitate pentru Antena Stars, Cristina Balan a marturisit ca a visat va avea doua sarcini. Artista este insarcinata in luna a șaptea și așteapta cu nerabdare sa iși țina fetița in brațe. Vedeta are toate motivele sa radieze de fericire, pentru ca va deveni mama pentru a treia oara.

- Cu toții știm ca Armin Nicoara și-a gasit adevarata fercire in brațele soției lui, Claudia Puican. Socrii artistului au vorbit, intr-un interviu exclusiv pentru Antena Stars, despre copilul pe care l-au adoptat. Ce a marturisit tatal blondinei.

- Soția lui Nosfe face primele declarații dupa ce a ramas fara sufletul pereche. Madalina spune, in exclusivitate pentru Antena Stars, cine sunt oamenii care i-au ramas alaturi dupa moartea artistului, dar și cine sunt persoanele care i-au spart regretatului cantareț contul de Instagram.