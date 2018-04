Stiri pe aceeasi tema

- Comisia Europeana face primii pași spre implementarea programului prin intermediul caruia intre 20.000 și 30.000 de tineri din Uniunea Europeana vor primi un bilet de tren gratuit, in ziua in care implinesc 18 ani, pentru a calatori timp de o luna in 30 de țari europene. Potrivit Euronews, Bruxelles-ul…

- Federatia asociatiilor de romani din Europa, a trimis astazi o scrisoare Miscarii Cinci Stele din Italia, in care a cerut retragerea sprijinului politic lui Emmanuel Dessi candidat pentru Senatul Italiei, arata un comunicat al FADERE. Scandalul a pornit in campania electorala, in urma unor declaratii…