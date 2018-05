Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat de 43 de ani, din Prahova, a fost impușcat, miercuri, de un polițist, in timpul arestarii. Barbatul a fost transportat la spital, miercuri, cu plagi impuscate, acesta fiind ranit de agentul pe care l-a atacat cu un topor in timp ce omul legii incerca sa il imobilizeze. Reprezentanti Politiei…

- Scene revoltatoare la Spitalul Judetean de Urgenta din Ploiesti! Unitatea sanitara se afla intr-un scandal provocat de atitudinea medicilor de la Unitatea de Primiri Urgenta. O batrana adusa cu ambulanta la spital a fost data afara de medicul de garda pe motiv ca este „o boschetarita”. Intamplarea a…

- Mama tanarului care a șocat Romania dupa ce a aruncat o batrana de la etajul 10 și a batut un batran a facut marturii uluitoare. Baiatul ei sufera de o boala grava, a fost internat de mai multe ori și are certificat medical. „Baiatul a fost diagnosticat cu schizofrenie paranoida, este bolnav psihic…

- Un barbat a postat pe pagina lui de Facebook cateva fotografii cu un polițist și o batranica, dar și un mesaj destul de emoționant. Calin Sestras a ținut sa felicite Poliția Romana, pentru gestul de care a dat dovada polițistuș, dupa ce a vazut o batranica care plangea in benzinarie. Totul a avut loc…

- O chelnerița din Texas a fost rasplatita cu o bursa de studiu la universitate, dupa ce a fost fotografiata in timp ce ii porționa cina unui barbat de 78 de ani, care nu a putut sa faca asta singur. Evoni Williams, in varsta de 18 ani, este chelnerița la un local din orașanul texan La […] The post Gestul…

- Un barbat în vârsta de 68 de ani a decedat, marți dupa-amiaza, dupa ce un polițist l-a lovit în plin chiar pe trecerea de pietoni. Tragedia s-a petrecut pe sensul de mers spre Podogoria, Arad.

- Scene revoltatoare la Timiș! Un preot este cercetat penal pentru ultraj și lovire dupa ce ar fi batut un polițist local chiar in sediul Poliției. Incidentul a avut loc in Lugoj, unde preotul se afla in vizita. Un polițist local a observat ca autoturismul acestuia era parcat neregulamentar și i-a pus…